Il gioco mentale di Maignan su Calhanoglu. Buffon entusiasta: "A livello ottico gli rimane una visuale diversa da quella che ha normalmente"

Mike Maignan ha messo le sue manone sul derby con dei miracoli su Thuram, Lautaro e Calhanoglu. Il francese però non si è accontentato, e in occasione del rigore si è mangiato mentalmente Calhanoglu, prima andando a dirgli sul dischetto dove avrebbe dovuto tirare, e poi con un semplice passo alla sua sinistra, lasciando più scoperto il lembo di porta verso cui ha poi calciato il centrocampista nerazzurro. Un gioco mentale che il portiere rossonero ha gestito magistralmente e che ha mandato letteralmente in pappa l'avversario.

Giocata che ha notato anche Gigi Buffon, con l'ex portiere bianconero che ha commentato così la trovata di Maignan: “A livello ottico gli rimane una visuale diversa da quella che ha normalmente. Io facevo a seconda di come uno calciava, da che rincorsa prendeva, in base a tante cose”.