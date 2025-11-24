Saelemaekers vede similitudini: "C'è una cosa che c'era l'anno dello Scudetto e che ho ritrovato..."

di Antonello Gioia

Alexis Saelemakers, esterno rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan.

Ci sono delle vibes Scudetto?

"Beh, abbiamo un allenatore che ha vinto tanto e quindi sa cosa serve per vincere. E poi, il senso di famiglia che avevo trovato l'anno dello Scudetto, si ritrova tanto quest'anno. Sta a noi dimostrare che possiamo continuare così".