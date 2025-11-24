Doppio super elogio di Marcus Thuram al Milan. Non si è trattenuto

Marcus Thuram ha accettato la sconfitta, complimentandosi, per ben due volte, con gli avversari del Milan: "Penso - ha dichiarato a DAZN - che il Milan, come il Real Madrid, sia la squadra più forte d’Europa su contropiede. Manca qualcosa perché abbiamo perso ma siamo sulla squadra giusta”. Poi ha bissato in conferenza stampa: "Le ultime partite contro il Milan sono state quasi uguali, tranne in Coppa Italia. È così. Ci aspettano e ripartono forte. Tutti dicono che l'Inter sia più forte del Milan, ma il Milan è una grande squadra, hanno un portiere fortissimo".

INTER, LE PAROLE DI CHIVU A DAZN

“Non è solo quello che abbiamo creato, è l’attenzione e la prestazione. Non abbiamo subito ripartenze perché sapevamo che quei due davanti ci avrebbero creato difficoltà. L’unica volta che siamo andati al lancio lungo abbiamo perso una seconda palla e ci sono arrivati in porta e ci hanno fatto gol. Il calcio è così, ma mi prendo la prestazione dei ragazzi anche dopo la delusione del gol subito o la frustrazione di quando prendi un palo o una traversa. Però ci hanno provato in tutti i modi, è questo lo spirito che vorrei vedere. Poi quando si perde un derby e c’è la quarta sconfitta in dodici giornate… Però la classifica è abbastanza corta, dobbiamo stare lì aggrappati e sciogliere queste delusioni e gestire la frustrazione. Perdere una partita così dal punto di vista della frustrazione può lasciare qualche segno”.

È il quarto gol da contropiede in stagione… Sommer ha qualche colpa?

“So quello che creiamo e che rischi concediamo. Sugli individui non ci vado mai, non è giusto. Per me i miei sono i migliori, per come lavorano e per come danno sempre il massimo non potrei mai venire qua a puntare il dito perché quando punti il dito c’è odore di fallimento e io questo non lo voglio creare e non voglio cercare scuse. Siamo tutti dentro nel bene o nel male. Potevamo fare meglio tutti, potevamo sbloccarla noi, poi le statistiche sono quelle che sono. Noi abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo una partita altrettanto importante”.