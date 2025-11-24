Marelli: "Rigore complesso ma lo step on foot di Pavlovic c'è. Giusta l'ammonizione"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza il rigore assegnato all’Inter da Sozza con un’OFR per lo step on foot di Pavlovic su Thuram. Le sue parole:

“In campo quel calcio di rigore è impossibile da vedere. È vero che Thuram si sia già liberato del pallone ma non viene considerato, bisogna vedere se l’intervento di Pavlovic è irregolare o meno. È un rigore parecchio complesso: c’è da considerare il movimento di Pavlovic, il movimento di Thuram ma è anche vero che c’è l’imprudenza, lo step on foot. Tanto è vero che il rigore viene concesso e Pavlovic viene ammonito per l’irruenza del gesto. Non c’è nulla di volontario, è un gesto dovuto all’imprudenza di Pavlovic. Corretto il rigore e corretta l’ammonizione di Pavlovic. Non c’è depenalizzazione perché è un intervento sull’entità del contatto e non sulla posizione dei calciatori”.