Bartesaghi a MTV: "Onorato ad aver giocato in questo derby. Sento la fiducia di tutti"

Nel post partita di Inter-Milan Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria nel derby, il primo da titolare della sua carriera: "Sono onorato di aver giocato questo derby. Ho dato tutto, sia per la maglia che per i tifosi, come penso che abbiano fatto anche tutti i miei compagni. Siamo riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali, un piccolo passo molto importante per la classifica e il campionato".

Ci racconti l'esultanza con Mike?

"Certo. È un gesto naturale perché ovviamente dopo il rigore parato, in una partita del genere, con il risultato del genere mi è venuto naturale andare da lui e ringraziarlo, come hanno fatto tutti. Stiamo parlando di una squadra unita, coesa".

Come procede questa tua crescita personale?

"Fiducia di mister, staff e tutti i miei compagni. Per quanto riguarda l'altro aspetto c'è proprio la fame, è un gruppo unito, i miei compagni mi aiutano sempre, anche se sono più giovane. Magari aiuto anche io loro perché in un gruppo bisogna sempre parlare, e appunto questo è il punto che fa la differenza".

Hai degli obiettivi personali: ce ne vuoi dire uno? A chi ti ispiri?

"Mi ispiro a Theo. Cerco di guardare qualche giocata che fa perché comunque anche se è in Arabia continuo a seguirlo. Se devo dire un giocare in Serie A dico Spinazzola, perché credo che siamo simili. Io comunque sto lavorando per essere me. Sugli obiettivi? Li tengo personali, meglio così (ride, ndr)".

Ti senti dentro questa squadra e stagione?

"Si, mi sento che ho la piena fiducia da staff e fiducia, perché siamo un bel gruppo".