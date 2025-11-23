live mn Chivu: "Siamo stati sempre nella loro area i primi 15 minuti, un palo e una traversa. Poi preso gol sull'unica ripartenza. Merito al Milan"

vedi letture

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Avete giocato meglio, ma avete perso...

"Vince sempre chi fa un gol in più e purtroppo lo hanno fatto loro. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo cercato di essere dominanti, di mantenere equilibrio. Poi, nell'unica ripartenza presa, abbiamo subito gol. Questo è il calcio. Ci è mancata poi serenità sotto porta, un po' di lucidità. Purtroppo abbiamo perso. Si dà il merito dell'avversario che ha fatto una determinata partita con attenzione. Noi non abbiamo trovato il guizzo giusto".

Tre scontri diretti persi.

"Dobbiamo migliorare, far meglio. Per fortuna, nonostante 4 sconfitte in 12 giornate siamo a tre punti dalla vetta in un mucchio di squadre. Ovvio che dobbiamo fare qualcosina in più, perché ciò che stiamo facendo non basta. Analizzeremo meglio e troveremo cose che ci aiuteranno, ma senza perdere la nostra identità. Dobbiamo migliorare nella percezione del pericolo che ogni tanto ci sfugge".

I giocatori della vecchia guardia hanno il complesso del derby?

"Ho visto una buona prestazione, una squadra attenta. A quanto pare non è bastato. Però la propositività, la voglia di sbloccare questo tabu negli scontri diretti l'ho vista. Siamo stati sempre nella loro area nei primi 15 minuti, abbiamo poi preso un palo e una traversa. Poi, sull'unico che lancio che abbiamo fatto, non siamo stati in grado di fermare l'azione".

Serve mercato?

"Apprezzo molto la vostra curiosità e il vosto lavoro, ma non mi va di parlare di mercato".