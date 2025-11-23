Maignan a DAZN: "Parata preferita? Tutte. Abbiamo sofferto tutti insieme"

Mike Maignan, indubbiamente l’MVP della partita, ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan 0-1. Le sue dichiarazioni:

La tua parata preferita di stasera? “Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare”.

Sai che l’ultima volta che un portiere ha parato un gol nel derby, c’era Tatarusanu, poi a fine anno avete vinto lo scudetto? “(ride, ndr). Non dobbiamo fare questo paragone. È positivo per stasera, ma ci sono ancora tante giornate. Dobbiamo prendere queste cose positive per continuare a lavorare e andare avanti”.