Maignan a DAZN: "Parata preferita? Tutte. Abbiamo sofferto tutti insieme"
MilanNews.it
Mike Maignan, indubbiamente l’MVP della partita, ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan 0-1. Le sue dichiarazioni:
La tua parata preferita di stasera? “Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare”.
Sai che l’ultima volta che un portiere ha parato un gol nel derby, c’era Tatarusanu, poi a fine anno avete vinto lo scudetto? “(ride, ndr). Non dobbiamo fare questo paragone. È positivo per stasera, ma ci sono ancora tante giornate. Dobbiamo prendere queste cose positive per continuare a lavorare e andare avanti”.
Pubblicità
News
Saelemaekers vede similitudini: "C'è una cosa che c'era l'anno dello Scudetto e che ho ritrovato..."
Brutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Brutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
2 Allegri a TL: "Testa subito alla Lazio? Assolutamente sì, altrimenti questa vittoria nel derby è fine a sè stessa"
Primo Piano
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com