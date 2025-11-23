Pulisic a DAZN: "È Mike l'MVP, al 100%. Io ho solo fatto un gol facile"
Christian Pulisic ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan 0-1. Le parole dello statunitense, decisivo con il gol vittoria.
Le parate di Mike: “Sì, è Mike l’MVP, al 100%. Io ho fatto solo un gol facile, lui forse ha parato 10 volte”
Il gol: “È il mio lavoro, devo fare gol. Ero al posto giusto e al momento giusto”.
Il Milan quest’anno: “Giochiamo bene contro le grandi squadre, ma dobbiamo avere questo livello anche quando giochiamo contro le altre”.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
