Pulisic a DAZN: "È Mike l'MVP, al 100%. Io ho solo fatto un gol facile"

Ieri alle 23:44News
di Manuel Del Vecchio

Christian Pulisic ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan 0-1. Le parole dello statunitense, decisivo con il gol vittoria.

Le parate di Mike: “Sì, è Mike l’MVP, al 100%. Io ho fatto solo un gol facile, lui forse ha parato 10 volte”

Il gol: “È il mio lavoro, devo fare gol. Ero al posto giusto e al momento giusto”.

Il Milan quest’anno: “Giochiamo bene contro le grandi squadre, ma dobbiamo avere questo livello anche quando giochiamo contro le altre”.