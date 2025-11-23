live mn Saelemaekers: "Beh, abbiamo un allenatore che sa come si vince. Sto ritrovando una cosa che c'era l'anno dello Scudetto"

Alexis Saelemakers, esterno rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Sei tornato, sempre titolare...

"È una cosa bellissima per me. Non potevo sognare un ritorno migliore al Milan. Sono stati due anni speciali per me via dal Milan. Io ho un grande amore per il Milan, ma ho imparato tanto, sono maturato e sono tornato con più responsabilità e con voglia di far vedere veramente chi ero. Sono molto contento e continuerò così".

I tifosi chiedono lo Scudetto...

"Dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi hanno subito parlato del derby e mi è rimasto in testa. So che è una partita che non si deve giocare, ma vincere. Per questo ogni volta andiamo sul campo con questa mentalità e oggi l'abbiamo dimostrato. I tifosi ci chiedono tanto. Vedremo a fine stagione dove saremo".

MN - Roma, Bologna, Milan... Sono da Scudetto?

"Tutti quest'anno se la giocheranno, poi si vedrà chi è più bravo sul campo. Noi non guardiamo tanto la classifica, ma lavoriamo tanto in settimana per preparare le partite, dimostrando di essere un gruppo unito".

Ci sono delle vibes Scudetto?

"Beh, abbiamo un allenatore che ha vinto tanto e quindi sa cosa serve per vincere. E poi, il senso di famiglia che avevo trovato l'anno dello Scudetto, si ritrova tanto quest'anno. Sta a noi dimostrare che possiamo continuare così".

Altro big match vinto...

"Vincere contro le big fa sempre un po' più la differenza. Ora godiamoci questa vittoria, ma poi dobbiamo fare un clic mentale anche con le piccole".