Ambrosini rivela: “Rissa Ibra-Onyewu molto brutta. Ibra sbagliò lo stop apposta per fargli entrata killer”

L'episodio che vide protagonisti Ibra e il difensore Onyeweu nel riscaldamento di un alleamnto è sicuramente orami famoso e raccontato in tutte le salse. Uno dei testimoni oculari di quell'episodio però, Massimo Ambrosini, che al tempo era capitano dei rossoneri, ha rivelato a Cronache di Spogliatoio una curiosità che nessuno aveva mai detto. Vediamo nel dettaglio il racconto di Ambrosini:

"Ragazzi era molto brutta. Onyewu era uno molto spigoloso anche nella coordinazione, ogni tanto lasciava un po' di spazio, Ibra nella classica esercitazione per allenamento diciamo che Ibra tendeva ad approcciare in maniera un po' più serena quell'altro andava già forte. Uno, due, tre, alla terza Ibra sbaglia apposta uno stop, non lo dirà mai ma sbaglia apposta uno stop per farla finire nei pressi del difensore per poi entrargli in maniera da killer, rischiando di fargli male"

Ma chi avrebbe vinto senza l'intervento di terzi ? "Non lo so, non lo so perchè Onyewu era grosso (ride ndr.). È stato un episodio in allenamento, si sono avvinghiati, poi fortunatamente si sono talmente avvinghiati che non hanno sferrato nessun colpo . Io sono uno di quelli che ha provato a tirarli su, non so se vi è mai capitato di fare tanta forza e non avere la risposta dal vostro sforzo e di subire il giorno dopo il dolore del muscolo del braccio. Ad allenamento finito tutti dentro e basta, non è successo mai più nulla".