Subito show nel nuovo Camp Nou: Il Barca travolge il Bilbao 4-0

Dopo più di 900 giorni il Barcellona questo pomeriggio è tornato a giocare nel proprio storico stadio, il Camp Nou, fresco fresco di totale ristrutturazione da zero. I catalani hanno affrontato l'Atletico Bilbao, squadra ottava in classifica, in un match che dal primo minuto non ha avuto storia. Dopo i soli 7 minuti giocati dal fenomeno Yamine Yamal, oggi il fuoriclasse spagnolo, in tutt'altro contesto storico per la sua carriera, ha giocato titolare e nonostante non sia riuscito a segnare nel suo nuovo stadio, ha fornito ben 2 assist entrambi a ferran Torres.

In attesa della partita del Real Madrid che giocherà in trasferta contro l'Elche, squadra sulla carta abbordabile, i catalani hanno raggiunto gli eterni rivali al primo posto in classifica a 31 punti. Vediamo il tabellino del match tra Barcellona e Atletico Bilbao

IL TABELLINO

Barcellona - Athletic Bilbao 4-0 4' Lewandowski 45+3' Torres 48' Lopez 90' Torres