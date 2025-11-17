Real Madrid verso un cambiamento storico: Florentino cede il 10% del Club

La società più prestigiosa e iconica dell'intero panorama calcistico europeo e forse anche mondiale, il Real Madrid, sarebbe pronta ad andare in contro ad un cambiamento storico ed epocale a livello proprietario. Secondo vari media spagnoli, tra cui Cadena SER, il presidente è pronto a cedere il 10% del club a investitori esterni. L'idea sarebbe quella di creare una società parallela o di utilizzarne una già esistente capace di accogliere nuovi capitali senza modificare la natura giuridica del club. I socios resterebbero formalmente proprietari del Real Madrid, Pérez continuerebbe a guidarlo, ma per la prima volta entrerebbero fondi esterni.

Una decisione che divide profondamente l'opinione pubblica madridista. Molti soci rivendicano con orgoglio l'indipendenza del club e la sua lontananza rispetto ai capitali stranieri. Nonostante le critiche e la delusione dei tanti tifosi dei Blancos, secondo il presidente accogliere nuovi investimenti è l'unico modo per restare competitivo in un calcio che cambia rapidamente. L'esempio è tangibile anche restando all'interno dei confini spagnoli, basti guardare quello dell'Atletico, passato recentemente sotto il controllo del fondo americano Apollo Sports Capital, o l'intenzione di Laporta di modificare il modello del Barcellona, mostrano che la tendenza è generale.