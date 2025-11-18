MN - Caressa: "Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto"

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC ha parlato di vari temi caldi

Che derby vorresti raccontare domenica?

“Non lo racconto io, però mi piacerebbe raccontare un derby con un sacco di gol. In Italia stiamo vedendo pochi gol e mi piacerebbe vedere un derby con poche interruzioni di gioco, perché in Italia stiamo vedendo troppe interruzioni di gioco. Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto. Non faccio riferimento specifico a giocatori del Milan ma è un discorso generale sui giocatori di Serie A”.