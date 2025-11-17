MN - Caressa sul derby: "Inter-Milan potrà dire delle cose perché io credo che possano essere due favorite per il titolo”
Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC ha parlato di vari temi caldi. Questo un estratto delle sue parole in vista del Derby:
Come vedi il confronto Chivu-Allegri?
“Molto interessante, secondo me noi stiamo cercando di capire l’andamento del campionato da alcune partite. Alcune secondo me ce lo dicono: io mi aspettavo di capire molto da Roma-Inter però ho capito sì e no… Un tempo una e un tempo l’altro. Milan-Roma ho capito sì e no, lo stesso Juventus-Inter. Inter-Milan ci può dire delle cose perché io credo che possano essere due favorite per il titolo”.
