Albertini sull'Italia: "Al di là di tattica e tecnica, servono valori morali"

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Da tifosi e appassionati un po' di timore possiamo provarlo perché lo abbiamo già provato. C'è difficoltà nel tenere la positività ma dobbiamo farlo. L'importante è che ci sia coinvolgimento, Rino credo che possa farlo bene. Al di là di tattica e tecnica, servono valori morali": così Demetrio Albertini, sulla possibilità dell'Italia di qualificarsi ai Mondiali, durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio. (ANSA).