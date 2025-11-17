Imbrogia, ex agente di Lucca: "Lo volevano tutti, Fiorentina e Milan, ma lui ha scelto Napoli e se lo conosco non molla"

Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca, è intervenuto così sul rendimento dell'attaccante azzurro. Tra i commenti, quello che lo avrebbe visto (forse) in rossonero con Allegri. "Tutti sapete quante belle parole ho per lui, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi. Lo avevo sempre raccontato come un ci mette un po' di tempo, ma non mi aspettavo tutte queste difficoltà perché intanto è p qualche anno, ha 25 anni e non è più un ragazzo. Mi aspettavo un impatto meno problematico, ma non vedo tantissime giustificazioni se non quella che probabilmente sempre mal digerito il fatto di avere poco minutaggio"

Sul futuro, ma anche un retroscena

"Non gli consiglierei di lasciare Napoli. Anche perché poi andare via da Napoli per andare dove? Solo se si tratta di Roma o Inter, di una big insomma che lotta per gli stessi obiettivi del Napoli. In estate era l'attaccante che in molti, anzi tutti volevano. Lucca lo volevano tutti, Fiorentina, Milan, ma lui ha scelto Napoli e se lo conosco non molla".