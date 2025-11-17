L'anno scorso la chiave di volta per battere l'Inter, quest'anno tanti cambiamenti... Allegri come preparerà il derby?

Come affronterà il Derby Allegri? L'anno scorso, dopo un paio di stagioni da incubo, i rossoneri sono tornati a farsi valere nella stracittadina meneghina: Fonseca ha dato il via alla striscia positiva schierando un 4-2-3-1 super offensivo con Pulisic, Morata, Abraham e Leao tutti insieme dal primo minuto. Questa linea di attaccanti a dare una prima pressione forte sull'uscita dell'Inter è stato il tema che ha permesso ai rossoneri di vincere tre derby (Serie A, Finale di Supercoppa, Semifinale Coppa Italia) e pareggiarne due. Allegri continuerà con il 3-5-2 o tirerà fuori altro dal cilindro?

Con Chivu l'Inter sta tentando di cambiare, ma non troppo. L'allenatore rumeno chiede alla squadra di essere più diretta e verticale, ma i principi di gioco di un sistema che i nerazzurri hanno perfezionato di anno in anno rimangono quelli: capacità di riempire di spazi dopo il classico gioco di sponda, area di rigore sempre riempita dagli esterni per i classici cross da un lato all'altro e attaccanti capaci di scambiare nello stretto per poi arrivare alla conclusione da posizione pericolosa.

Come arrivano al derby le due squadre? L'Inter, prima in classifica a pari merito con la Roma, è in testa al campionato nonostante le sconfitte contro Udinese, Juventus e Napoli. Il Milan è comunque lì, nonostante i passi falsi contro Cremonese, Pisa e Parma. I nerazzurri hanno sofferto i due big match affrontati finora, i rossoneri li hanno presi di petto. La squadra di Chivu si "mangia" le cosiddette piccole, la squadra di Allegri le affronta con la testa un po' fra le nuvole. I nerazzurri hanno avuto un rendimento estremamente positivo in Champions League: quattro vittorie su quattro, undici gol fatti ed uno solo subito. Il Milan non partecipa alle competizioni europee in questa stagione.

Il tecnico livornese, che ha grande esperienza, dovrà essere molto bravo a passare ai giocatori questa sua malizia e capacità di saper riconoscere i vari momenti della partita: a prescindere da moduli e tattiche questa è una delle cose che risultano decisive in partite come questa.

