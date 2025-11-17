Max Allegri è Mister Derby: non ne perde uno da oltre dieci anni

"Alla Juve, in due momenti separati (2014-2019 e 2021-2024), perse appena una stracittadina (il 26 aprile 2015) su 18, vincendone ben tredici. In totale, tra Milano e Torino, il bilancio di Max nei derby è di 16 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Sì, potete decisamente chiamarlo Mister Derby". Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza l'ottimo feeling che Massimiliano Allegri ha con i derby, tanto che non ne perde uno da aprile 2015 quando era sulla panchina della Juventus.

CHE IMPATTO - Domenica sera è in programma a San Siro il derby di Milano, gara che il tecnico livornese conosce già bene visto che ne ha già vissute parecchie durante la sua prima esperienza al Milan. Il suo impatto nelle stracittadine milanesi fu impressionante visto che ottenne tre vittorie di fila contro i nerazzurri: 1-0 a novembre 2010 con un gol su rigore di Ibrahimovic (fallo di Materazzi sullo svedese), poi il secco 3-0 alla formazione interista di Leonardo il 2 aprile 2011 (doppietta di Pato e Cassano dal dischetto, in quel derby venne espulso Chivu) e infine il 2-1 in rimonta in Cina ad agosto che regalò la Supercoppa italiana al Diavolo.

ROSA AL COMPLETO? - In vista della gara di domenica sera, Allegri dovrebbe avere la rosa al completo a disposizione: Estupinan e Pulisic sono già rientrati a Parma, Jashari è recuperato e venerdì ha giocato 90' in amichevole, Tomori sta smaltendo il problema al ginocchio e dovrebbe essere anche lui regolarmente disponibile, così come Rabiot che è guarito dalla lesione al soleo e domani dovrebbe essere di nuovo in gruppo. L'unico in dubbio è Gimenez che sta recuperando da un problema alla caviglia che lo tormenta da mesi e al momento non ci sono certezze sulla sua presenza almeno in panchina contro l'Inter.

