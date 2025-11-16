Derby in campo e sul mercato: Milan e Inter si contendono Suzuki e Caprile

Quello di domenica potrebbe essere il penultimo derby da protagonisti, in campionato, di Mike Maignan e Yann Sommer. Entrambi sono in scadenza con i rispettivi club, che in vista della prossima stagione già si starebbero cominciando a muovere per capire come sostituirli.

Oltre a giocarsi i tre punti sul campo, Milan e Inter si potrebbero sfidare anche nel calciomercato nei prossimi mesi. Il tutto perché le due società meneghine condividerebbero gli stessi obiettivi per la porta, avendo l'arduo compito di sostituire giocatore (e leader) esperti come i loro attuali estremi difensori.

Obiettivi in comune

Sostituire Mike Maignan non sarà semplice, anche perché al netto delle difficoltà delle ultime stagioni il francese resta uno dei giocatori migliori nel suo ruolo al mondo. Il 16 rossonero è però destinato ad andare via a parametro zero in estate, con due portieri in particolare che potrebbero coglierne l'eredità al Milan.

Si tratta di Zion Suzuki del Parma ed Elia Caprile del Cagliari, che nel corso di questa sosta ha anche festeggiato la sua prima convocazione in Nazionale maggiore. I profili citati sono tra i più interessanti e di prospettiva che attualmente si possono trovare in Serie A, e non è un caso che anche l'Inter abbia messo gli occhi su di loro in vista della prossima stagione. Oltre a quello di campo potrebbe dunque anche esserci un derby di mercato tra Inter e Milan.

Nella lista dei possibili eredi di Mike Maignan al Milan ci sarebbe posto anche per il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, così come quello di Noah Atubolu del Friburgo, pilastro dell'U23 della Germania che a piccoli passi starebbe cominciando ad entrare anche nel giro della Nazionale maggiore di Julian Nagelsmann.