Ordine sul rigore di Parma: "C’è da chiedersi se oltre alla impreparazione di Maggioni c’è da prendere in considerazione qualche altro fattore esterno"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sugli episodi arbitrali di Parma: "È passato sotto silenzio, per via della delusione provocata dal 2 a 2 finale, il curioso siparietto avvenuto tra var e arbitro in occasione del rigore fischiato da Di Bello per il 2 a 0 di Leao. Dal punto di vista tecnico, invece, come ha spiegato poi lo stesso designatore Rocchi, si è verificato un cortocircuito che testimonia il tentativo di scambiare le immagini chiarissime. Di Bello è stato chiamato al video perché Maggioni ha invertito la responsabilità del fallo attribuendola a Saelemaekers invece che al difensore del Parma. E in questa occasione solo l’esperienza del fischietto pugliese ha consentito di ripristinare la realtà. Immaginate se al posto di Di Bello ci fosse stato un arbitro esordiente e magari al posto di Maggioni un varista di nome e provata esperienza: il rischio che venisse cancellato il rigore solare sarebbe stato gigantesco. E allora c’è da chiedersi se oltre alla impreparazione di Maggioni c’è da prendere in considerazione qualche altro fattore esterno".

IL RACCONTO DI OPEN VAR

E' uscito questo pomeriggio un nuovo episodio di "Open VAR", programma su DAZN in cui vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A (l'11^). Tra questi c'è anche il rigore concesso al Milan sabato sera contro il Parma: l'arbitro Marco Di Bello, dopo avr fischiato un fallo di Ndiaye su Saelemaekers in area, è stato richiamato dal VAR (Maggioni e Marini) per rivedere le immagini e dopo averlo fatto ha confermato il penalty a favore del Diavolo. Ecco il dialogo che c'è stato tra Di Bello e la Sala VAR:

VAR: "Ha dato rigore. Check in corso".

Arbitro (rivolgendosi ai giocatori del Parma): "Per me lo calcia, controllano".

VAR: "Allora guarda, lui prende così... Lui (difensore Parma, ndr) mette il piede a terra. Il giocatore del Milan va... Vediamo con la gamba destra dietro. Lui mette il piede a terra, vediamo il contatto che ha generato, se è generato dal 56 (Saelemaekers, ndr). Gli scarpini non si toccano mai. Vediamo la gamba destra del 3. E' Saelemaekers che gli va contro. Marco, ti consiglio un OFR per un non penalty, vieni a vederlo".

Di Bello arriva davanti al monitor.

VAR: "Il numero 3 mette a terra il piede e Saelemaekers lo colpisce con il ginocchio".

Arbitro: "E' il difensore che va nella sua zona".

VAR: "Il piede è già terra e la gamba di Saelemaekers è già in caduta. Te lo faccio vedere anche da un'altra camera. Vedi è già in caduta e il tocco è generato da Saelemaekers".

Arbitro: "Ridammi la retro bassa. Vai vai in dinamica, voglio vederlo in dinamica. Io confermo. Il pallone non lo tocca mai il difensore, giusto?".

VAR: "Il pallone non lo tocca".

Arbitro: "Ok, confermo il rigore".

Dopo l'annuncio del rigore confermato, Di Bello, rivolgendosi ad un giocatore del Parma, spiega: "Non tocca mai il pallone e fa fallo, lo sgambetta".

Presente negli stadi di DAZN, è presente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale ha commentato così l'episodio: "La decisione è corretta, Di Bello ha fatto un'ottima chiamata. Il fatto che lui sia bravo anche al VAR permette una revisione delle immagini con una tranquillità che generalmente altri arbitri potrebbero non avere. Detto ciò, voglio fare tre considerazioni:

1. E' un rigore chiaro e l'OFR è chiaramente eccessiva.

2. L'ho già detto più volte: in ogni caso, anche se in questa situazione l'OFR non doveva esserci e il rigore doveva essere confermato velocemente, preferisco un'OFR in più che una in meno. L'arbitro della partita è Di Bello e la decisione finale deve spettare a Di Bello. Non voglio che si pensi che è il VAR a decidere e non l'arbitro. Il VAR sono due assistenti a supporto dell'arbitro che deve prendere la decisione finale. Quando la decisione è chiara come in questo caso deve rimanere quella che è, dunque rigore.

3. Voglio fare i complimenti alla due squadre perchè Di Bello fa una revisione in un clima serenissimo, è da solo al monitor senza nessuno che gli mette pressione.

Se devo fare un appunto ai due varisti è che il 'frame by frame' non è la strada giusta. In questo caso l'arbitro è stato bravo a mantenere la sua decisione".