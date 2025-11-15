MN - Sereni: "Il Milan è rimasto lì anche con Pulisic e Rabiot infortunati, ma è evidente che i rossoneri debbano overperformare per vincere lo Scudetto"

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica al seguito del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il Milan sta andando alla velocità che Allegri pensava si potesse andare?

"Secondo me, sì. Poi dipende anche da quali erano le aspettative... Magari mi aspettavo un pari contro la Roma piuttosto che con il Pisa, ma i punti poi sono sempre quelli. Possiamo raccontare tante cose belle, ma la rosa del Milan ha problematiche evidenti. Basti pensare al centravanti: ne hai uno, che hai pagato 30 milioni un anno e fa e che non ha fatto neanche un gol. Poi il Milan è rimasto lì anche con Pulisic e Rabiot infortunati, ma è evidente che i rossoneri debbano overperformare per vincere lo Scudetto".

LE PAROLE DI PULISIC

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Queste le sue parole sullo scudetto e sui suoi obiettivi personali: "Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato. Gli obiettivi realizzativi sono cose private, almeno per me. Non li voglio condividere. C’è hià abbastanza pressione su di noi, non c’è bisogno di metterne altra. Le persone non si rendono conto della pressione che mettiamo su di noi, io chiedo tantissimo a me stesso, ma è una cosa che fanno tutti i professionisti. Mi pongo obiettivi di gol per aiutare la squadra“.