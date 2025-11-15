Gozzini racconta: "La professionalità di Rabiot è indiscutibile: da giorni trascorre tante ore a Milanello"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot: "La professionalità di Adrien è indiscutibile: da giorni trascorre tante ore a Milanello, anche in assenza della squadra e presentandosi lunedì di primo mattino e restando al lavoro fino al pomeriggio. Poco male per un rossonero che ha scelto di vivere vicino a Varese, quindi a due passi dal centro sportivo. Una scelta precisa, non che Milano centro non offrisse soluzioni abitative di livello: Rabiot preferisce la quiete e la prossimità con Milanello. Già al suo arrivo, ancora senza una dimora prestabilita, aveva fatto base in un hotel in zona. Il centro resta destinazione gradita per qualche cena in famiglia o con gli amici. Soprattutto la famiglia: Adrien è molto riservato, tiene la sfera privata a distanza da quella pubblica, e con la stessa determinazione protegge la privacy della madre-agente Veronique e dei due fratelli maggiori che molto spesso gli fanno compagni anche in Italia.

In queste settimane hanno supportato il lavoro di Adrien, impegnato nel recupero dopo la lesione al polpaccio sinistro subita a metà ottobre in nazionale. Anche per evitare incomprensioni con la Francia, Rabiot è stato escluso dall’ultimo turno di campionato. Indisponibile per Allegri e dunque anche per il ct Deschamps. Il giocatore è rimasto così a Milano a lavorare per il pieno reintegro: impegnerà tutta la settimana nella propria tabella personalizzata, senza dunque partecipare all’amichevole di venerdì con l’Entella, per poi rientrare in gruppo martedì alla ripresa della preparazione".