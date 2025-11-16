Serafini: "Se vediamo cosa non hanno combinato alcuni obiettivi come David, Openda e Hojlund, viene di credere che la carestia sia più estesa rispetto al Milan"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sull'attacco del Milan: "I rossoneri segnano poco, troppo poco: 2 gol, uno al Pisa e uno al Parma, avrebbero portato 4 punti in più e quei gol sono stati ripetutamente, clamorosamente sbagliati nei finali, quando gli avversari non avrebbero più avuto tempo per recuperare.

La penuria è dovuta alla mancanza di una punta con il fiuto, l'ossessione della rete. Non ce l'hanno né Leao, né Gimenez, né tanto meno Nkunku. Ho letto in settimana del poco che hanno prodotto in queste ultime stagioni anche Morata e Okafor, per esempio, e da quanto tempo manca un cannoniere se si escludono Ibrahimovic e Giroud. Corretto. Le occasioni sul mercato non mancavano, però se andiamo a vedere cosa non hanno combinato alcuni obiettivi come David, Openda, lo stesso Hojlund dopo una bella partenza, viene fatto di credere che la carestia sia più estesa rispetto al Milan, dove comunque Gimenez e Nkunku (un'ala destra o trequartista, non una punta) devono darsi una scossa. E una mossa. Il mercato estivo è rimasto con varie domande in sospeso, quello invernale dovrà avere risposte convincenti, anche se - meglio dirselo prima, meglio dirselo subito - non offre granché per sistemare le cose anche in altri ruoli".