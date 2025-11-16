Boban: "Abbiamo sognato il ritorno di Modric. Ma dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan"

Il presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban, come riporta il sito croato 24sata.hr, ha parlato così di Luka Modric: "È un peccato che il Real non abbia permesso a Modric di concludere la sua carriera lì, nel club in cui ha lasciato il segno nel calcio in modo epico. È raro vedere un giocatore con tale classe. È un peccato che non gli abbiano permesso di concludere la sua carriera lì".

L'ex rossonero ha poi ammesso che il suo club sognava un ritorno di Modric: "Avevamo il sogno di riportarlo nel nostro club. Ci sono stati dei contatti, ma non c'è stata nessuna risposta dall'altra parte. Questo avrebbe sollevato molto il calcio croato, avrebbe accelerato alcuni processi. Abbiamo visto quell'opportunità, ma Luka ha scelto qualcos'altro. Dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan".

