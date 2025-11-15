Kjaer su Ibra: "Creava tensione in positivo e in negativo, voleva solo vincere. Mi ha insegnato tantissimo"

Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Io sono tifoso di Milan e Danimarca, alle altre voglio bene: è diverso. I milanisti lo hanno capito. Lo scudetto 2022? Nel 2022, quando un compagno parcheggiava a Milanello, gli leggevo in faccia la gioia di esserci. La gara con la Lazio diede la spinta decisiva. Ibra creava tensione, in positivo e in negativo. Voleva solo vincere. Pioli è stato molto bravo a capire i momenti e noi a gestire il casino che Ibra creava. A volte dovevi mettergli una mano sulla spalla e dirgli 'calma, respira'. Zlatan, però, mi ha insegnato tantissimo".

Sul derby di Milano dopo la sosta, il danese ha invece spiegato: "Chi è favorito? L’Inter gioca in casa, vero? Allora dico 60-40 per l’Inter. In campo c’è equilibrio. Se è vero che nel 2008 l'Inter mi aveva cercato? Sì, l’Inter era interessata a prendermi e il Real mandò un’offerta al Midtjylland. Poi mi prese il Palermo".

