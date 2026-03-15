Capello su Lazio-Milan: "Il Diavolo dovrà essere molto ordinato, la squadra di Sarri può dare del filo da torcere"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così della gara di questa sera del Milan contro la Lazio: "Sarà una gara complicata. La squadra di Sarri di recente sta giocando con grande umiltà e ha pure buoni calciatori per colpire in ripartenza. Al Milan poi mancherà Rabiot… Quanto pesa l’assenza del francese? Tanto, perché è l’uomo che alza i giri del motore e dà ritmo a tutti gli altri. Senza Rabiot, la squadra spesso è diventata più piatta, quasi monocorde".
A sostituire il francese dovrebbe essere Ardon Jashari: "Lo conosco ancora troppo poco per dare un giudizio. Se Allegri lo preferirà a Ricci, comunque, avrà le sue ragioni. So solo che il Milan dovrà essere molto ordinato, perché la Lazio può dare del filo da torcere".
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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