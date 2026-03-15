Capello su Lazio-Milan: "Il Diavolo dovrà essere molto ordinato, la squadra di Sarri può dare del filo da torcere"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così della gara di questa sera del Milan contro la Lazio: "Sarà una gara complicata. La squadra di Sarri di recente sta giocando con grande umiltà e ha pure buoni calciatori per colpire in ripartenza. Al Milan poi mancherà Rabiot… Quanto pesa l’assenza del francese? Tanto, perché è l’uomo che alza i giri del motore e dà ritmo a tutti gli altri. Senza Rabiot, la squadra spesso è diventata più piatta, quasi monocorde".

A sostituire il francese dovrebbe essere Ardon Jashari: "Lo conosco ancora troppo poco per dare un giudizio. Se Allegri lo preferirà a Ricci, comunque, avrà le sue ragioni. So solo che il Milan dovrà essere molto ordinato, perché la Lazio può dare del filo da torcere".

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it