Chiarugi racconta: "Con Liedholm ero depresso, avevo perso dieci chili. Il Milan e Rocco mi hanno ridato la felicità"

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Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Luciano Chiarugi, ex attaccante rossonero, ha raccontato: "Che rapporto avevo con Liedholm alla Fiorentina? Non ne abbiamo mai avuto uno. Non mi parlava e quando lo faceva mi dava del lei. Mi sentivo rinchiuso in schemi e dettami tattici. A fine anno abbiamo avuto un confronto acceso e ho deciso che sarei andato via. Ai miei tempi non era usuale parlare di depressione. Io ero depresso, non mi vergogno a dirlo. Avevo perso 10 chili, non mangiavo. Non giocavo, ero triste e stressato. Per fortuna mi salvò Nereo Rocco...

Ancora mi emoziono a raccontarlo. Lo incontrai a Coverciano, mi tremava la voce. Mi vide e mi disse 'è tutto qui quello che abbiamo comprato?'. Ero magrissimo. Lui mi rassicurò e mi affidò ai cuochi. Tempo pochi mesi e volavo. Se è vero che mi voleva anche l’Inter oltre al Milan? Fu un vero e proprio derby. Io avevo dato la mia parola a Fraizzoli, ma poi il Milan mi convinse. Volevo essere allenato da Rocco. Il Paròn mi giurò che al Milan avrei trovato una famiglia e non potrò mai ringraziarlo abbastanza".