Milan a caccia di un vero 9. Ecco i centravanti in scadenza nel 2026 e 2027 tra obiettivi impossibili, sogni e opportunità concrete

vedi letture

A fine giugno, nell'incontro a Casa Milan con la stampa, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, aveva spiegato bene che tipo di attaccante stava cercando il Diavolo: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud”. Dopo settimane in cui una volta sembrava vicino Dusan Vlahovic e un'altra in cui l'attenzione era tutta su Rasmus Hojlund, alla fine non è arrivato nessuno dei due, nè tanto meno un centravanti "alla Giroud". Nelle ultime ore del mercato estivo è stato preso Christopher Nkunku dal Chelsea, giocatore con altre caratteristiche fisiche rispetto a quelle che stava cercando il Diavolo.

Il Milan ha provato a dare fiducia a Santiago Gimenez nonostante lo abbia provato a piazzare fino a fin agosto (i rossoneri hanno parlato a lungo con la Roma per uno scambio con Dovbyk), ma il messicano sta faticando sia a fornire prestazioni positive che soprattutto a segnare visto che è ancora a secco in Serie A dopo 11 giornate. E così in via Aldo Rossi si sta valutando con attenzione la possibilità di intervenire a gennaio per prendere una punta d'area di rigore ben strutturata fisicamente. Salvo clamorose sorprese, non ci potrà essere un grosso investimento e quindi si dovrà cercare qualche opportunità, magari tra qualche esubero di una big o tra coloro che sono in scadenza nel 2026 o nel 2027 che quindi potrebbero venire via a prezzi contentuti.

Questo è l'elenco dei centravanti in scadenza nel 2026 e 2027 tra obiettivi impossibili (Kane e Torres su tutti), sogni che potrebbero trasformarsi in realtà (Lewandowski, anche se più per l'estate che per gennaio), opportunità concrete e giocatori non "da Milan":

SCADENZA 2026

Dusan Vlahovic (25, Juventus): 775', 6 gol in 15 partite

Robert Lewandowski (37, Barcellona): 569', 7 gol in 12 partite

Memphis Depay (31, Corinthians): 3204', 9 gol in 45 partite

Jonas Wind (26, Wolfsburg): 270', 0 gol in 7 partite

Mauro Icardi (32, Galatasaray): 624', 6 gol in 15 partite

Myron Boadu (24, PSV): 37', 1 gol in 3 partite

Lassine Sinayoko (25, Auxerre): 1002', 3 gol in 12 partite

Callum Wilson (33, West Ham): 372', 2 gol in 9 partite

SCADENZA 2027

Harry Kane (32, Bayern Monaco): 1372', 23 gol in 17 partite

Ferran Torres (25, Barcellona): 869', 7 gol in 14 partite

Jean-Philippe Mateta (28, Crystal Palace): 1589', 8 gol in 19 partite

Richarlison (28, Tottenham): 1066', 4 gol in 18 partite

Gabriel Jesus (28, Arsenal): attualmente fuori per un grave infortunio al ginocchio, rientro previsto nel 2026

Ginaluca Scamacca (26, Atalanta): 292', 1 gol in 7 partite

Beto (27, Everton): 685', 2 gol in 13 partite

Deniz Undav (29, Stoccarda): 744', 4 gol in 11 partite

Joal Piroe (26, Leeds): 270', 0 golin 6 partite

Terem Moffi (26, Nizza): 560', 3 gol in 12 partite

