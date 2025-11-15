Moretto: "Al di la delle velleità di alcuni dirigenti all'interno del Milan su Lewandowski vi sottolineo un aspetto: l'ingaggio è molto alto"

Si parla ormai da settimane di un forte interesse del Milan per Robert Lewandowski, attaccante 37enne del Barcellona in scadenza di contratto nel 2026. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione sul centravanti polacco.

“Robert Lewandowski, per la sua situazione a livello contrattuale, è un nome caldo a livello di mercato. È un nome di cui si sta parlando tanto e su cui si stanno costruendo tanti scenari. Dalla nazionale polacca il giocatore ha parlato del suo futuro, dicendo che è molto tranquillo e che non sa cosa vorrà fare nel suo futuro, non ha fretta. Lewandowski non ha intenzione di lasciare il Barcellona a gennaio, non c’è un’urgenza di decidere quale sarà la prossima squadra perché il giocatore ed il Barça vogliono comunque chiudere questa stagione insieme, poi a fine anno si faranno le valutazioni del caso. Ci sono buone possibilità, una percentuale molto alta, che Lewandowski non continui nel Barcellona. Gli spagnoli si stanno già guardando intorno, entrambe le parti comunque stanno iniziando a fare un piano di vita al di la del presente. Lewandowski il prossimo agosto avrà 38 anni, resta uno dei giocatori in attività con maggiori gol anche nel presente: ha segnato 7 gol in 12 partite tra Liga e Champions. Avendo questo tipo di età, questo tipo di contratto ed un contratto in scadenza nel 2026 non ha fretta di decidere. Vuole scegliere soprattutto in base ad una questione di vita: la scelta sarà direzionata più verso un tema personale e familiare. Poi chiaramente l’aspetto sportivo sarà importante ma non è ancora arrivato il momento di decidere e di parlare della sua prossima squadra. A gennaio è praticamente impossibile che lasci il Barcellona, a giugno ci sono ottime possibilità.

Si sta parlando tantissimo di Milan, ma al di la delle possibili velleità, delle possibili idee che determinati dirigenti all’interno del Milan possano avere in merito a Lewandowski, io vi continuo a sottolineare un aspetto: l’ingaggio è molto alto. Dal punto di vista economico, dei costi e dell’età non è prettamente il profilo che il Milan cerca. È vero che Modric ha firmato per il Milan, ma Modric ha fatto un grandissimo sacrificio. Per quanto riguarda Lewandowski non è una pista che io seguirei in ottica Milan. Non voglio smorzare gli entusiasmi ma c’è più di un ostacolo, e neanche così facilmente superabile. Non cavalcherei questa situazione in questo momento, ma neanche dei prossimi mesi”.