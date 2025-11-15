Milan e Roma pensano a Zirkzee: lo United è disposto a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto

Milan e Roma hanno iniziato molto bene la loro stagione e il loro campionato. E lo hanno fatto senza l'apporto dei loro centravanti che stanno trovando parecchia difficoltà ad andare in gol. Per questo non è un mistero che entrambe potrebbero tornare sul mercato a gennaio per prendere un nuovo attaccante. La cosa curiosa è che fino all'ultimo giorno della sessione estiva i due club hanno provato a chiudere, senza poi riuscirci, lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

MALE ALLO UNITED - Ora i dirigenti rossoneri e giallorossi si stanno guardando intorno e un profilo che potrebbe interessare entrambe è quello di Joshua Zirkzee, ex giocatore del Bologna che non vede l'ora di scappare dal Manchester United. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che l'olandese era convinto di fare il salto di qualità definitivo ad Old Trafford dopo aver fatto ottime cose in Serie A con la maglia degli emiliani, ma così non è stato. Anzi le cose stanno andando talmente male che Zirkzee ha perso anche la nazionale olandese e a questo punto la convocazione per il prossimo Mondiale è un miraggio. La sua unica chance è di tornare a giocare ad un certo livello nella seconda parte di stagione e potrebbe farlo nel campionato che l'ha lanciato e in cui è esploso, cioè la Serie A.

PRESTITO SENZA OBBLIGO - Il ds del Milan, Igli Tare, e quello della Roma, Frederic Massara, hanno iniziato a muoversi su di lui per capire i margini di manovra. Va detto che l'olandese non è il grande bomber che servirebbe a Massimiliano Allegri e a Gian Piero Gasperini, ma a gennaio, si sa, non è facile fare mercato e spesso è necessario "accontentarsi". Certo è che se Zirkzee dovesse tornare quello del Bologna a Milanello e a Trigoria sarebbero sicuramente molto contenti visto il rendimento di Gimenez e Dovbyk. Tra l'altro l'ex attaccante rossoblu, stando ai colloqui che i club hanno portato avanti in questi giorni, potrebbe muoversi a condizioni molto interessanti visto che lo United sembra ben disposto a lasciarlo partire in prestito senza obbligo di riscatto.

