Milan-Juve e lo scambio di prestiti Loftus-Gatti: i più convinti sono Allegri e Spalletti

Milan-Juve e lo scambio di prestiti Loftus-Gatti: i più convinti sono Allegri e SpallettiMilanNews.it
Oggi alle 12:01
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe nata un'idea di scambio di prestiti tra il Milan e la Juventus: Ruben Loftus-Cheek in bianconero e Federico Gatti in rossonero. I più convinti di questa ipotesi di mercato sarebbero in particolare i due allenatori: Luciano Spalletti stima molto l'inglese fin da quando allenava il Napoli, così come non è un mistero che Massimiliano Allegri sia un grande estimatore del difensore italiano.

