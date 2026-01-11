Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: prima per Fullkrug dall'inizio. Rabiot, Modric e Leao in panchina

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: prima per Fullkrug dall'inizio. Rabiot, Modric e Leao in panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:52Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, gara valida per la ventesima giornata di Serie A 25/26.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmundsson. A disp.: Christensen, Lezzerini; Fortini, Koaudio, Košpo, Ranieri; Brescianini, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon; Piccoli. All.: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.