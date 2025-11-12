Mercato Milan in difesa, CorSport: "Gomez al centro"
Il rendimento della difesa del Milan è stato finora molto buono, ma nonostante questo in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di rinforzare il reparto a gennaio. "Gomez al centro": è il titolo odierno del Corriere dello Sport che spiega che la dirigenza milanista sta ragionando in queste settimane sull'opportunità di riaprire i dialoghi con il Liverpool per Joe Gomez, difensore classe 1997 già cercato in estate.
La trattativa era a buon punto a fine agosto, ma non andò in porto a causa del mancato arrivo di Marc Guehi ai Reds che a quel punto decisero di tenere il centrale inglese. Il tecnico Arne Slot lo sta però utilizzando pochissimo (solo 238 minuti in campo finora) e per questo potrebbe spingere in prima persona per cambiare squadra durante il prossimo mercato invernale.
