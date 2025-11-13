Milan, poco spazio per Odugu: si va verso la cessione in prestito a gennaio
Dopo non essere riuscito a prendere altri difensori, a fine agosto il Milan ha deciso di puntare su David Odogu, giovanissimo centrale classe 2006 con sole tre presenze da professionista in carriera che è stato preso a titolo definitivo dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. Il giovane giocatore tedesco ha trovato finora pochissimo spazio (solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce) e per questo in via Aldo Rossi stanno già valutando di cederlo in prestito a gennaio per dargli la possibilità di giocare con continuità. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan