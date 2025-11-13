Milan, poco spazio per Odugu: si va verso la cessione in prestito a gennaio

Dopo non essere riuscito a prendere altri difensori, a fine agosto il Milan ha deciso di puntare su David Odogu, giovanissimo centrale classe 2006 con sole tre presenze da professionista in carriera che è stato preso a titolo definitivo dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. Il giovane giocatore tedesco ha trovato finora pochissimo spazio (solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce) e per questo in via Aldo Rossi stanno già valutando di cederlo in prestito a gennaio per dargli la possibilità di giocare con continuità. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

