Milan, poco spazio per Odugu: si va verso la cessione in prestito a gennaio

Oggi alle 10:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Dopo non essere riuscito a prendere altri difensori, a fine agosto il Milan ha deciso di puntare su David Odogu, giovanissimo centrale classe 2006 con sole tre presenze da professionista in carriera che è stato preso a titolo definitivo dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. Il giovane giocatore tedesco ha trovato finora pochissimo spazio (solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce) e per questo in via Aldo Rossi stanno già valutando di cederlo in prestito a gennaio per dargli la possibilità di giocare con continuità. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport

