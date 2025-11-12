Son respinge le voci sul Milan: "Non sono vere: mai discusso un trasferimento in inverno"

Heung Min Son, campione coreano che in estate ha lasciato il Tottenham per lanciarsi in una nuova esperienza negli Stati Uniti con la maglia del Los Angeles FC in MLS, ha parlato a TV Chosun e ha discusso delle voci sul suo futuro di queste ultime settimane. Infatti si è parlato di un possibile ritorno in Europa e addirittura al Milan che avrebbe avuto l'intenzione di imbastire un'operazione simile a quella che circa 15 anni fa portò David Beckham in rossonero per due stagioni consecutive.

Le parole di Son che vanno a smentire le voci di mercato: "Molte persone sono curiose. Le voci in sé sono fastidiose. Anche i tifosi devono essere confusi. La mia convinzione e il mio atteggiamento sono sempre stati che dare tutto per la squadra per cui gioco è la cosa più importante. Le voci non sono vere. Non ho mai discusso nemmeno una volta di un trasferimento in un'altra squadra durante l'inverno. Solo il fatto di menzionare tali conversazioni potrebbe essere irrispettoso nei confronti del LAFC. Posso confermare che non è vero. Mi sto concentrando sul recupero durante l'inverno e sulla preparazione per il Mondiale. Voglio creare le migliori condizioni possibili per prepararmi al torneo. Spero che tali voci non riemergano. Rispetto e tengo molto al club LAFC"