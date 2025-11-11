Milan, Inter e Juventus sulle tracce di Giovane: l'Hellas lo valuta non meno di 18 milioni
Il futuro di Giovane si prospetta essere roseo, anche perché in questi primi mesi di Serie A il classe 2003 ha messo in mostra qualità tecniche che avrebbero attirato immediatamente l'attenzione di alcune squadre su di lui. Il Milan rientra tra queste, insieme a Juventus ed Inter, club al quale il brasiliano ha segnato la sua prima rete in campionato (e che rete!).
Il direttore sportivo Luca Sogliano si starebbe già cominciando a sfregare le mani in ottica si plusvalenza futura, anche perché la valutazione di Giovane si sarebbe addirittura sestuplicata in questo inizio stagione. Prelevato dal Corinthias per appena 3 milioni di euro, adesso l'Hellas Verrona non intende ascoltare offerte inferiori ai 18 milioni di euro per il brasiliano, a ulteriore conferma dell'ottimo lavoro di scouting fatto dai dirigenti scaligeri sul brasiliano.
