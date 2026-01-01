Pellegatti non ci sta: “Il Milan non spende sul mercato per gli errori dirigenziali dello scorso anno”

Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube ha commentato il pezzo del Corriere della Sera che sottolinea come il Milan non voglia spendere dei soldi nel mercato invernale per non andare sotto nel bilancio. Questo il suo commento molto critico:

“Leggo sul Corriere della Sera il punto sull’eventuale cessione di Nkunku. Il collega Passerini ha ribadito che il Milan non può spendere a gennaio. Mette anche le ragioni, che conosciamo, ma è sempre bello rileggere: perchè non è andato in Champions League e se facesse degli acquisti a gennaio, il bilancio andrebbe in rosso. Allora io mi faccio questa domanda: è colpa degli dei del calcio, è colpa del karma, del fato, se il Milan non è in Champions League? Il Milan non è in UCL perchè l’anno scorso sono state effettuate delle scelte totalmente sbagliate. Allora la mia domanda è: quindi deve pagare Massimiliano Allegri che avrebbe bisogno di giocatori di livello, lo deve pagare Igli tare che ha il porcellino vuoto, lo devono pagare i giocatori, che non hanno compagni nuovi, lo devono pagare i tifosi che, come sempre 70mila fissi, sono a seguire la squadra, ma non hanno la certezza di grandi risultati perchè la rosa dovrebbe essere migliorata. Allora sugli errori della dirigenza della scorsa stagione, noi dobbiamo avere un Milan meno forte. È un ragionamento che non mi fila molto. Se l’anno scorso fosse stato tutto gestito in maniera diversa, bastava solo prende subito Allegri, saremmo serenamente in Champions League”