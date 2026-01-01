Mercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni

BUON ANNO, BUON CALCIO A TUTTI

Domani venerdì 2 gennaio si apre ufficialmente il calcio-mercato. Da qualche giorno Fullkrug si allena a Milanello con Allegri e il suo staff e ha -come logico che sia- una tenuta fisica di appena qualche minuto non avendo alle spalle una preparazione adeguata. Secondo una deroga approvata dal consiglio federale, il tedesco può debuttare la sera stessa a Cagliari, altro appuntamento trappola per il Milan che si trascina dietro una serie di piccoli o grandi acciacchi concentrati proprio nel settore offensivo.

La mia attenzione è però rivolta alla prossima mossa di Furlani e Tare, e cioè l’arrivo di un difensore capace di giocare sia da marcatore che da centrale. Nelle ultime ore del 2025 sono emersi dettagli sul mancato arrivo di Thiago Silva finito in Portogallo per via di un parere negativo di Allegri. Io capisco le ragioni di Max e aggiungo: tutto dipenderà dalla scelta alternativa. Il nodo centrale è un altro e provo a spiegarlo. I rinforzi del mese di gennaio sono in grado di modificare il corso del prossimo semestre calcistico. Chi ha qualche vuoto da colmare come il Milan che ha una rosa striminzita, ha il dovere di intervenire.

E non serve la spiegazione “non c’è un euro” perché poi, qualora l’obiettivo principale non fosse centrato, il danno risulterebbe maggiore. Allora è preferibile rischiare di andare in rosso nei conti piuttosto che mancare la Champions per via di un mancato acquisto. So che gli esempi fatti in casa d’altri possono infastidire, in particolare qualche sito molto attento alle mie analisi, ma aiutano a capire. L’Inter che ha chiuso il 2025 da capolista, aveva un ruolo da potenziare e ha subito puntato su Cancelo. Anche Marotta ha come azionista un fondo ma in questo caso il risultato sportivo ha la precedenza rispetto a quello economico-finanziario. Il team avrebbe bisogno oltre che di un difensore affidabile (avete notato i progressi fatti da Terracciano a Cremona?), anche un sostituto autorevole di Saelemaekers che già col Sassuolo è sembrato avere le gomme sgonfie.

CALENDARIO- Ho letto nei giorni scorsi molti commenti e segnalazioni da parte di cronisti che seguono il Milan a proposito del calendario. In particolare l’attenzione è caduta su un paio di sfide da giocare tra giovedì e domenica. Nessuno deve meravigliarsi per il fatto che sull’argomento questa volta non sono intervenuto. La spiegazione è semplice: una volta può succedere che tocchi ai media segnalare l’anomalia. Ma se l’evento si ripete vuol dire semplicemente che il presidente Scaroni -colui che frequenta la Lega- non è stato attento. E tutto ciò non può che moltiplicare il rimpianto per il mancato arrivo di Galliani nella squadra dirigenziale rossonera.