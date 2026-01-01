Pellegatti critico: “Stanco di sentire ‘se arriva l’offerta va via’. Ho un nuovo nome in difesa da verificare”

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, nel suo canale YouTube, ha commentato le voci inerenti alla possibile cessione di Nkunku, ritenendosi non soddisfatto della fretta del Milan di vendere i propri giocatori. Questo il suo commento:

“Dopo tante prestazioni pallide, Nkunku fa due gol e arriva questa offerta dal Fenerbache. Diamo un aggiornamento: Gianluca Di Marzio sostiene che c’è questo eventuale interessamento ma il giocatore non vuole lasciare il Milan. Devo verificare, come devo verificare il nome di Dragusin, giocatore del Tottenham. Fino adesso non ho risposte, ho letto di Dragusin e Nkunku. Anche a me risulta che Nkunku non voglia andare via perchè vuole andare al mondiale e la vetrina del calcio italiano è più vicina al calcio francese. Allora Nkunku non mi risulta che voglia andare, il Milan chiede sicuramente la cessione definitiva, o cash adesso o obbligo a 30/35. Il Fenerbache non sappiamo che cosa ne pensi di questa richiesta, è però questa voglia sempre del Milan di cedere. Abbiamo un giocatore e via cediamo, non aspettiamo neanche tre mesi, se arriva l’offerta via. Sempre questo tambur battente, se arriva l’offerta via. Allora via Tonali, e siamo meno forti, via Reijnders e siamo meno forti, via Theo e siamo meno forti”