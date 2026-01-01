Bianchin fa un nome nuovo per il terzino destro: "Il 17enne piace al Milan. La richiesta è già da 10 milioni"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su un nome che piace al Milan, un giovane terzino destro brasiliano che la dirigenza rossonera sta seguendo da tempo: "Mai sentito parlare di Kauã Prates? Qualche milanista, qua e là, alzerà la mano: a Casa Milan piace e non da oggi. Qualcuno ha anche letto quel dato. Kauã Prates ha giocato con la squadra Under 20 e, per 8 partite di campionato e 3 di Copa Sudamericana, con la prima squadra.

La clausola ha valore relativo, perché il prezzo si farà sul mercato. La richiesta è già nell'ordine dei 10 milioni e il Milan, come altri club, a quelle cifre deve riflettere. Probabile sia già troppo per un profilo futuribile ma mai testato in Europa, in un ruolo in cui il Milan sta già dando grande fiducia a Davide Bartesaghi. Altri faranno ragionamenti simili: in Grecia si è scritto molto di un interesse dell'Olympiacos e più di qualche riga è stata spesa per il Borussia Dortmund. Kauã Prates intanto fa i suoi passi: in primavera ha vinto il Sudamericano Under 20 da titolare e, a 17 anni, ha già smesso di giocare con i ventenni. Presto o tardi, Milan o non Milan, ne risentiremo parlare".