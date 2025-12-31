AS - Il Milan ha presentato una prima offerta per il classe 2006 del Santos Souza

vedi letture

Sfumata la pista Juan David Arizala, il Milan si sarebbe messo subito alla ricerca di un nuovo esterno/terzino sinistro con il quale andare a rinforzare la formazione di Massimiliano Allegri. Questa volta gli scout rossoneri dalla Colombia si sono spostati in Brasile, paese nel quale milita uno dei profili più interessanti e di prospettiva del calcio carioca.

Stiamo parlando di Souza, classe 2006 del Santos, che in stagione ha totalizzato 29 presenze, 1 gol e 2 assist con la squadra di Neymar. Stando a quanto riportato dai colleghi di AS il Milan non si sarebbe limitato ad osservare e valutare il ragazzo, visto che nelle scorse ore il club rossonero avrebbe addirittura presentato anche una prima offerta ufficiale per il terzino. Il Santos la starebbe valutando con parsimonia in attesa di altre proposte, considerando che Souza sarebbe parlerebbe richiesto anche in Premier League.