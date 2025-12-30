Moretto: “Arizala al Milan a rischio: ecco perchè”

vedi letture

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il proprietario del canale insieme a Matteo Moretto hanno parlato della trattativa tra il Milan e Arizala, giovane terzino sinistro 2005 colombiano, che potrebbe saltare per un motivo non legato in prima persona al club rossonero e al ragazzo. Ma vediamo nel dettaglio le loro parole:

"Mancano ancora le firme sui documenti col Milan. Il Milan era in trattativa avanzata, aveva di fatto bloccato Arizala ma il percorso del ragazzo doveva essere ancora definito e strutturato al 100%. Il Milan contava di appoggiarsi sul Tolosa in modo tale che il ragazzo potesse iniziare un percorso in Europa ma il Tolosa non ha spazio per inserire Arizala in rosa. Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan. Il Tolosa non può essere il punto d'appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perchè il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala"