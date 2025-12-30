Il Fenerbahce fa sul serio per Nkunku: il Milan valuta l'offerta e già pensa al sostituto

La doppietta contro il Verona potrebbe scrivere una nuova pagina di storia di Christopher Nkunku al Milan, sempre che il richiamo di Istanbul non porti la società rossonera ad accettare l'offerta del Fenerbahce cedendo così l'attaccante francese dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in Italia.

Dalle parti di via Aldo Rossi starebbero seriamente prendendo in considerazione le avance del club turco, con l'allenatore Domenico Tedesco apri fila di quest'operazione, avendo avuto Nkunku al Lipsia nell'anno della sua consacrazione. L'offerta arrivata dalla Turchia è importante, e coprirebbe la spesa che in estate il Milan ha fatto per portare in Serie A l'ex Chelsea. È questo il punto della situazione: un club così attento al bilancio non può lasciarsi sfuggire quest'opportunità, anche perché fino a questo momento il giocatore francese non ha assolutamente reso secondo le aspettative.

Venerdì contro il Cagliari Nkunku sarà ancora una volta titolare, complice l'incertezza relativa alle condizioni di Rafael Leao, quindi è facile pensare che la sfida dell'Unipol Domus Arena sarà uno snodo cruciale dell'avventura in rossonero del francese: senza una prestazione di carattere (e gol) il richiamo turco potrebbe farsi sempre più insistente.

Il Milan già pensa al sostituto di Nkunku

Il nodo principale della questione è: il Milan si libererà di Christopher Nkunku? Se la risposta dovesse essere affermativa la seconda questione da sciogliere riguarderebbe la scelta da prendere per sostituire il francese. La prima condurrebbe ad un profilo più giovane e di prospettiva, come ad esempio Sidiki Cherif dell'Angers, classe 2006, uomo Puma. Ma considerando il ritorno alla base di Camarda la prossima estate, ha così tanto senso investire soldi per un ragazzo di quest'età?

La seconda opzione porterebbe invece ad un nome di garanzia, uno di quelli che non hanno tempo di adattamento. Mauro Icardi potrebbe essere una soluzione, ma il fatto che il Galatasaray non lo lascerebbe partire prima del rientro di Osimhen dalla Coppa d'Africa è un malus. Gli altri nomi sono quello di Darwin Nunez dell'Al-Hilal, nome già sondato in estate dalla dirigenza rossonera ma piuttosto proibitivo per l'ingaggio che percepisce, e Jean Philippe-Mateta, in attesa di una chiamata dall'Italia se non fosse per la richiesta di 40 milioni che il Palace fa del suo cartellino.