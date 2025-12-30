Il solito giochino di Conte non attacca: il Napoli investe e spende più di Milan ed Inter

"È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse". Così Antonio Conte, con la consueta vena polemica che lo contraddistingue, ha parlato al termine di Napoli-Cremonese 2-0 di domenica pomeriggio. Il tecnico salentino come al solito cerca di scaricare pressioni e aspettative, ma l'analisi che ha fatto ai microfoni di DAZN non rispecchia la realtà: non siamo noi a dirlo, ma i freddi numeri.

I bilanci pubblicati dalle varie squadre che si contendono i primi quattro posti, Inter, Milan, Napoli, Juventus e Roma, danno una fotografia fedele di quella che è al situazione economica dei vari club, di come investono e che tipo di costi sostengono ogni anno. Antonio Conte ha fatto chiaro riferimento al monte ingaggi e al valore della rosa, due valori che vanno poi a fare il costo annuo di una rosa dato dalla somma del monte ingaggi lordo con i vari ammortamenti. Per i giocatori in prestito si considera invece il costo del prestito e l'ingaggio lordo. Quello del costo della rosa è un valore importante che la UEFA prende in considerazione per il FPF e che quindi i club tengono costantemente sotto controllo perché non deve superare il 70% dei ricavi totali.

Tornando alle dichiarazioni di Conte, sembra che il Napoli sia lontano anni luci dalle squadre del nord e che sotto questo punto di vista faccia un campionato differente: falso. Sui conti degli azzurri, attualmente secondi in questa particolare classifica, pesano proprio gli ultimi due mercati con Antonio Conte in panchina. C'è da dire che il sistema di ammortamento utilizzato da De Laurentiis a quote decrescenti (cioè con un costo caricato a bilancio maggiore nei primi due anni di contratto) alza in modo importante questo dato in caso di mercati particolarmente dispendiosi per quanto riguarda i cartellini, ma è comunque un'ulteriore riprova di come i partenopei siedano serenamente al tavolo degli altri top club nominati da Conte. Questi i dati numerici precisi, forniti da Calcio e Finanza.

COSTO ROSA IN SERIA A, LA CLASSIFICA

JUVENTUS

Ammortamenti: 117.187.567€

Stipendi lordi: 123.886.500€

Totale: 241.074.067€

NAPOLI

Ammortamenti: 127.733.742€

Stipendi lordi: 111.632.00

Totale: 238.365.742€

INTER

Ammortamenti: 55.187.460€

Stipendi lordi: 141.492.500€

Totale: 196.679.960€

MILAN

Ammortamenti: 92.367.918€

Stipendi lordi: 96.206.000€

Totale: 188.573.918€

ROMA

Ammortamenti: 55.932.071€

Stipendi: 107.535.000€

Totale: 163.467.071€