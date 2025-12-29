Da sognatore a titolarissimo nel Milan: i primi 20 anni di Davide Bartesaghi

vedi letture

Quante volte il 29 dicembre, spegnendo le candeline, Davide Bartesaghi avrà chiuso gli occhi esprimendo il desiderio di giocare da titolare a San Siro con la maglia del Milan? Quante volte di giocare un derby? E quante di segnare un gol sotto la Curva Sud a San Siro? Oggi tutti questi sogni si sono avverati e quest'anno davanti alla torta il laterale milanista, che oggi festeggia 20 anni, può alzare ancora di più l'asticella delle sue ambizioni.

La sorpresa dell'anno

Arrivati ormai al giro di boa della stagione, si può affermare con sicurezza che Davide Bartesaghi sia la sorpresa più lieta di questa prima metà annata rossonera. Il laterale nato a Erba era partito quest'anno già con un'iniezione di fiducia importante, per un 19enne: la possibilità di essere il primo rincalzo per Pervis Estupinan, terzino acquistato dal Brighton in estate e destinato a indossare i gradi del titolare. E invece, vuoi per un rendimento non felice del sudamericano, vuoi per la sua condizione fisica non sempre perfetta, Bartesaghi ha sfruttato le sue occasioni con grande personalità e in crescendo con il passare delle partite. Dopo l'esordio da titolare a San Siro nell'ultima della scorsa stagione in casa col Monza, per Bartesaghi sono arrivati a compimento anche gli altri desideri: un derby da protagonista e i primi gol con la maglia rossonera della prima squadra.

Milan presente e Futuro

Oggi Davide Bartesaghi rappresenta il Milan del presente: con Allegri il neo 20enne è diventato un titolarissimo della squadra rossonera. Non è assolutamente un caso che il laterale sia l'ottavo giocatore della rosa con più minuti, ben 1.006 complessivi. Non è un caso che sia un punto fermo dell'Italia U21 e che anche il CT Gennaro Gattuso abbia recentemente aperto le porte della Nazionale maggiore. Tutti premi per il lavoro di un ragazzo umile e desideroso di imparare, come è emerso dalle tante dichiarazioni concesse nei post gara. È un premio anche per il lavoro del settore giovanile milanista e in particolare per il progetto di Milan Futuro che nella scorsa stagione, pur con la retrocessione, ha fatto crescere moltissimo Davide dal punto di vista della personalità e mentalità in campo. Oggi Bartesaghi compie 20 anni e il futuro a tinte rossonere è raccolto nei suoi sogni e nei suoi desideri, 29 dicembre dopo 29 dicembre.