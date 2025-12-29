Allegri parla sempre di obiettivo Champions. Ma intanto ha calcolato la quota scudetto...

Nonostante il suo Milan fosse avanti di tre gol, Max Allegri ha vissuto la seconda parte della ripresa della partita contro l'Hellas Verona come il match fosse ancora in bilico: urla, tanti avanti e indietro dalla panchina a bordocampo, confronti con il suo staff e altre urla. Il motivo? Voleva che la sua squadra gestisse meglio la palla: "Il rischio sul 3-0 è di prendere gol e non è mai bello. Potevamo subire qualche cross di meno se avessimo fatto un possesso dinamico e non statico. Ultimamente avevamo preso troppi gol facili, eravamo diventati un po’ ballerini" le sue parole nel post-partita per spiegare la sua agitazione.

PERIODO IMPORTANTE - Allegri non vuole mostrarlo troppo, ma è soddisfatto di quello che sta facendo il suo Milan. Vuole però che i suoi giocatori mantengano ben alta la concentrazione perchè non hanno fatto ancora nulla e da qui a febbraio il Diavolo si giocherà molto: "Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare la guardia - le sue dichiarazioni riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport -. Il gruppo di ragazzi che ho è straordinario, sempre disponibile: ogni tanto faccio fatica anche a inc..armi. Dobbiamo essere bravi a mantenere questo entusiasmo, contro il Verona ho dato minutaggio a diversi giocatori nella fase finale della partita perché da qui a metà febbraio avremo tanti impegni e avremo veramente bisogno di tutti: sarà un periodo importante".

QUOTA SCUDETTO - Il Milan è al momento al secondo posto in classifica, a -1 dalla vetta, ma Allegri continua a non voler parlare di scudetto: "Bisogna continuare a lavorare con tranquillità per tornare a giocare la Champions. Non sarà semplice. Di scudetto non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Pensare poco, correre tanto. Migliorare le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene. La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti, ma può diventare 86". Chissà come mai ha fatto questi calcoli anche se non sta pensando allo scudetto...