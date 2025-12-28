Nkunku, due buoni propositi per l'anno nuovo e per scacciare quello vecchio

La notizia di oggi è che Christopher Nkunku ha segnato in campionato con il Milan. Basterebbe questo per essere sazi, dopo mesi di insofferenza dei tifosi rossoneri nei confronti dell'attaccante francese che, nonostante una spesa importante del club, non riusciva a essere incisivo negli ultimi 20 metri. E addirittura sono arrivati due gol per Nkunku che a inizio ripresa ha messo in ghiaccio i tre punti rossoneri contro il Verona a San Siro, nell'ultima partita del 2025. Due gol che sono come due buoni propositi per l'anno nuovo e che possano servire anche a scacciare questo 2025 che per l'ex Chelsea è stato pieno di difficoltà.

Un po' di numeri

Prima delle due reti messe a segno oggi contro l'Hellas, l'ultima gioia di Nkunku in campionato risaliva al mese di marzo: il francese segnò uno dei quattro gol del Chelsea nella vittoria contro il Southampton. In mezzo c'è stata qualche altra segnatura: al Mondiale per Club contro il Benfica, sempre con la maglia dei Blues; ma anche con il Milan, a inizio stagione, in Coppa Italia contro il Lecce. La doppietta, in tutte le competizioni, invece, mancava dal 7 novembre 2024: il Chelsea vinse 8-0 contro gli armeni del Noah in Conference League e ci fu spazio anche per due gol di Christopher. Due gol in campionato non si vedevano addirittura dal maggio 2023, dai tempi di Lipsia: due volte in porta nel 4-2 contro lo Schalke 04. Insomma la rete serviva tanto a livello mentale a Nkunku e lo si è visto anche oggi sul prato di San Siro: dopo il gol su rigore, da lui stesso conquistato, è arrivato subito il raddoppio e in generale una prestazione molto positiva a livello globale. Come se fosse rigenerato.

Giusto così

Che non sia stato un momento semplice per Nkunku lo sapeva fin troppo bene anche Massimiliano Allegri che pure non ha mai alzato bandiera bianca sul giocatore, anche "aiutato" dalle assenze che hanno costretto a puntare sul francese. Anche a parole il tecnico è sempre stato positivo sul suo giocatore e oggi, dalla panchina, ha spinto perché fosse proprio Nkunku a calciare il rigore. Dall'alto della sua esperienza Max ha annusato che non poteva esserci occasione più grande: “Rigore? Era giusto che tirasse lui". Poi Allegri ha continuato: "Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol nel suo DNA: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti". E allora la speranza è che questo 2025 si sia chiuso nel modo in cui Nkunku cercherà di affrontare il 2026: con fiducia, partecipazione e tanti gol nei suoi piedi.