Pulisic gol e un calcio al gossip: "Smettetela di inventare storie: queste cose possono influire sulla vita delle persone"

vedi letture

Christian Pulisic segna, come sempre, in campo: gol decisivo anche oggi contro l'Hellas Verona, una rete che sblocca una partita bloccata e complicata nel primo tempo per i rossoneri. Decimo gol stagionale e ottava rete in campionato per l'americano che è senza alcun dubbio il giocatore più decisivo di tutta la rosa rossonera. Pulisic ha esultato così sul suo profilo Instagram: "3 punti per finire l'anno!"

Ma Pulisic oggi ha segnato anche fuori dal campo, mettendo a tacere attraverso le proprie storie Instagram le voci della sua vita sentimentale extra-campo, messe in giro da alcuni account satirici sui social e riprese addirittura da alcuni media nazionali. Pulisic si è tolto un sassolino dalla scarpa, come sempre con eleganza e senza fare troppo rumore, ma usando le parole giuste: "E inoltre smettetela di inventare storie sulla mia vita privata. È necessario affidarsi a fonti affidabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone".