Calamai: "Non mi entusiasma l'arrivo di Fullkrug ma capisco la logica dell'operazione"

Niclas Fullkrug è un nuovo attaccante del Milan, ancora non può essere data l'ufficialità ma l'attaccante tedesco si sta già allenando con i suoi nuovi compagni e anche il mister Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona, ha parlato del centravanti tedesco classe 1993 che viene a dare un po' di peso e centimetri all'attacco rossonero. Non tutti sono convinti dell'acquisto del calciatore, tra questi il giornalista Luca Calamai che nel suo Editoriale della domenica ha bocciato l'operazione.

Queste le parole e il pensiero di Luca Calamai su Niclas Fullkrug: "A proposito di Milan, non mi entusiasma l'arrivo di Fullkrug. Non ha le stigmate del campione. Ma capisco la logica che ha portato il club rossonero a questa operazione. Il Milan in questa prima parte della stagione ha perso punti preziosi contro le piccole. Punti pesanti nella corsa scudetto. Fullkrug è un bomber, sa incidere dentro l'area di rigore avversaria. Vedremo se il tedesco riuscirà a essere la pedina giusta per completare un mosaico da titolo".