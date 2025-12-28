Il Milan non vinceva a San Siro con tre gol di scarto da più di un anno

di Lorenzo De Angelis

Contro il Verona il Milan ha vinto e per larghi tratti, soprattutto nel secondo tempo, anche convinto, visto che il risultato finale ha nettamente sorriso a favore della formazione di Massimliano Allegri, che in questa stagione è riuscita a vincere con almeno 3 gol di scarto solo in un'altra occasione, lo scorso settembre contro l'Udinese. 

A San Siro, invece, il Milan non vinceva con almeno 3 gol di scarto da più di un anno, da quando nel novembre 2024 battè l'Empoli con lo stesso risultato di oggi. Quella di oggi, dunqnue, è la prima volta in stagione che la formazione rossonera ha vinto con un risultato del genere tra le mura amiche. 